Действующего губернатора Токио на выборах поддержали 3,6 млн человек

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Токио Юрико Коикэ на состоявшихся в воскресенье выборах получила 3,66 млн голосов (59,7%), что стало вторым по величине результатом в истории столицы. Об этом свидетельствуют окончательные результаты голосования, опубликованные избирательной комиссией в понедельник.

Предыдущий рекорд (4,33 млн голосов) был установлен в 2012 году. Тогда выборы с таким результатом выиграл Наоки Иносэ.

Второе место занял юрист, бывший глава японской федерации адвокатских коллегий Кэндзи Уцуномия, который на выборах губернатора Токио в 2012 и 2014 годах занимал точно такую же позицию в итоговой таблице. За его кандидатуру проголосовали 844 тыс. человек (13,8%). На третьей строчке (657 тыс., 10,7%) расположился лидер партии "Рэйва синсэн гуми" Таро Ямамото. В своей предвыборной программе он заявлял о необходимости отмены перенесенной на 2021 год Олимпиады.

Явка на губернаторских выборах в Токио составила 55%. Несмотря на остающуюся непростой ситуацию с коронавирусом, этот показатель оказался всего на 4,73 п.п. ниже, чем на прошлых выборах в 2016 году.

"Я благодарю вас за оказанную поддержку. Я намерена и дальше на своем посту уделять большое внимание жизни и здоровью жителей, в первую очередь сейчас это касается мер против распространения коронавируса. Кроме того, нам необходимо думать и об экономическом развитии, поскольку Токио является центром экономики нашей страны", - сказала она журналистам в понедельник. По словам Коикэ, в течение дня она проведет встречу с премьер-министром Синдзо Абэ, в ходе которой стороны обсудят вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом и подготовку к Олимпиаде в следующем году.

Первая женщина-губернатор

Юрико Коикэ родилась в июле 1952 года. Она окончила Каирский университет и является специалистом по Ближнему Востоку. Коикэ работала переводчиком и журналистом, брала интервью у первого главы Палестинской национальной администрации Ясира Арафата и бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в конце 70-х годов она сделала карьеру на телевидении.

В 1992 году Коикэ стала депутатом верхней палаты парламента, а через год была избрана в ключевую нижнюю. В 2002 году она вступила в Либерально-демократическую партию (ЛДП). При премьер-министре Дзюнъитиро Коидзуми Коикэ была министром охраны окружающей среды и госминистром по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов, входящих в состав России). Затем, когда правительство возглавил Синдзо Абэ, недолгое время - с 4 июля по 27 августа 2007 года - была министром обороны.

На выборах губернатора Токио в 2016 году Коикэ изначально выдвигалась от ЛДП, однако партия поддержала другого кандидата. Тем не менее она одержала победу и стала первой женщиной, возглавившей администрацию столичной префектуры Японии. Ее рейтинг на протяжении всего четырехлетнего срока оставался достаточно высоким - порядка 60%.