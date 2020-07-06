На Украине заявили о подготовке к полномасштабной военной конфронтации с Россией на море

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Украина усиливает свой военный флот и готовится к полномасштабной военной конфронтацией с Россией на море. Об этом заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью одесскому изданию "Думская" .

"Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают, хотя в стране седьмой год идет война (в Донбассе - прим. ТАСС)", - сказал он, комментируя вопрос "возвращения Крыма" Украине.

Неижпапа сообщил, что с 2014 года численность ВМС увеличилась с двух тысяч до более десяти тысяч человек, а также что Киев имеет хороший военный "береговой компонент". В частности, командующий указал на ракетные комплексы "Нептун", которые могут применяться с материковой Украины, а дальность полета ракет которых позволяет достигать "подходов к Севастополю".

"Моя задача сделать так, чтобы основной удар мы могли принять не на берегу, а на море. Мы должны сделать так, чтобы противник находился у своего берега, зная, что мы сильные. Сделать так, чтобы мы не ждали, когда он придет к нам", - сказал Неижпапа.

Он назвал возможным сигналом к обострению ситуации начало восстановления Северо-Крымского канала со стороны РФ. "Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал…, то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", - добавил он.

В марте 2014 года после политического кризиса и госпереворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% жителей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.