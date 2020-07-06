В ДНР по подозрению в совершении терактов задержали бывшего участника обмена пленными

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Полиция Донецкой народной республики (ДНР) задержала по подозрению в совершении терактов жителя Донецка, ранее переданного Украине в рамках обмена удерживаемыми лицами. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

"Сотрудники полиции задержали 29-летнего уроженца Донецка Григория Синченко, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений на территории ДНР", - цитирует сообщение пресс-службы Донецкое агентство новостей.

В ведомстве уточнили, что впервые Синченко был задержан полицией республики в 2016 году по подозрению в подрыве торговых киосков и линии электропередачи. Он самостоятельно изготавливал взрывные устройства и производил подрывы, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. Через некоторое время в рамках обмена удерживаемыми лицами Синченко попал на Украину, однако затем решил вернуться в республику.

По данным МВД ДНР, мужчина нелегально проник на территорию республики и готовился провести очередную серию взрывов на объектах транспортной инфраструктуры. "В результате срабатывания заложенного злоумышленником самодельного взрывного устройства была повреждена опора железнодорожного моста в Пролетарском районе Донецка", - говорится в сообщении министерства.

В правоохранительном ведомстве также сообщили, что Синченко организовал слежку за сотрудниками правоохранительных органов республики и планировал их убийство. Следствие выясняет детали преступной деятельности подозреваемого и его сообщников.