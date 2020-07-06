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Президент Польши хочет закрепить в конституции запрет усыновления детей однополыми парами

Для внесения изменений в конституцию Польши необходимо получить поддержку двух третей в присутствии не менее половины из 460 парламентариев

ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал свой проект внесения поправок в конституцию республики, которые закрепляют запрет на усыновление детей людьми, состоящими в однополых союзах. Соответствующее предложение главы государства передается на рассмотрение парламента.

"В польской конституции должно быть прямо указано, что усыновление ребенка лицом, находящимся в однополых отношениях, исключено", - считает польский лидер.

Проект внесения изменений в конституцию Дуда представил в рамках завершающейся в стране избирательной кампании перед вторым туром президентских выборов, который состоится 12 июля. Действующий польский лидер баллотируется на второй срок при поддержке правящей в стране партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. Ему противостоит кандидат от крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Согласно польским законам, для внесения изменений в конституцию необходимо получить поддержку не просто большинства депутатов Сейма (нижней палаты парламента), а двух третей в присутствии не менее половины из 460 парламентариев. Дуда рассчитывает, что его инициативу поддержат представители ряда партий, которые ранее демонстрировали схожее с ним отношение к этому вопросу.

Теги
ПольшаДуда, Анджей
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