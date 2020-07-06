AFP: саммит по вопросу Косова с участием Макрона и Меркель состоится 10 июля

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель 10 июля примут участие в видеоконференции, посвященной урегулированию отношений между Сербией и непризнанным Косовом. Об этом сообщает в понедельник Agense France-Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

"[Конференция] позволит перезапустить диалог между двумя государствами", - цитирует агентство представителя администрации французского лидера. Он добавил, что саммит должен "позволить ЕС найти решение в связи с разногласиями", возникшими после того, как Специальный суд по Косову обвинил косовского лидера Хашима Тачи и бывшего спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в совершении военных преступлений. Сам Тачи после появления соответствующей информации заявил, что не собирается подавать в отставку.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что не считает возможным урегулирование косовского конфликта в обозримом будущем. 18 июня Вучич во время визита в Белград главы МИД России Сергея Лаврова заявил, что Сербия не намерена признавать независимость Косова в обмен на выгодное финансовое предложение и вступление в Евросоюз.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова высказываются свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.

Переговоры о приеме Сербии в Евросоюз начались в январе 2014 года. Внешнеполитический курс республики предусматривает вступление в сообщество при сохранении дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитии связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе: Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - признания независимости Косова и прекращения дружественных отношений с Россией.