В МВД Белоруссии назвали законными действия по пресечению несанкционированных акций

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Меры по пресечению несанкционированных массовых мероприятий в ходе президентской избирательной кампании в Белоруссии соответствуют законодательству страны, несогласные с действиями правоохранительных органов могут их обжаловать в суде. Об этом говорится в комментарии МВД Белоруссии, опубликованном в понедельник на его сайте в ответ на обращения граждан о разъяснении причин и правовых оснований задержания участников массовых мероприятий в ходе избирательной кампании.

"Граждане, по мнению которых были нарушены права и законные интересы, вправе обжаловать соответствующие действия (бездействие) сотрудников милиции в вышестоящий государственный орган или вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд", - отметили в ведомстве.

В МВД напомнили, что, в соответствии со статьей 61 Избирательного кодекса, инициативные группы по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты без получения каких-либо разрешений могут проводить массовые мероприятия "только в форме пикетирования в местах, не запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами". В иных случаях порядок организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других мероприятий определен законом "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь", пояснили в министерстве. "Незнание нормативных правовых актов и (или) их отдельных предписаний не освобождает от ответственности и применения мер принуждения", - заявили там.

В МВД уточнили, что несение службы по охране общественного порядка, как правило, организовано в установленной форме одежды. Вместе с тем, добавили в ведомстве, "исходя из специфики выполняемых задач, руководителем может быть принято решение о выполнении обязанностей сотрудниками в гражданской одежде, что не противоречит действующему законодательству". "При обращении к гражданину сотрудник органов внутренних дел должен представиться, сообщить свои звание и фамилию. Однако эти требования не распространяются на случаи возникшей необходимости незамедлительного пресечения правонарушений, задержания лиц, их совершивших, а также пытающихся скрыться", - отметили в МВД в ответ на критику граждан о жестких действиях силовиков.

В ходе сбора подписей по выдвижению кандидатов в президенты, который проходил с 21 мая по 19 июня, сотрудники правоохранительных органов задержали несколько сотен граждан, выражавших солидарность с альтернативными действующему президенту претендентами на пост главы государства. Суды признали большинство из задержанных участниками несанкционированных мероприятий, назначив им административные аресты и штрафы.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.