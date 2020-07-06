В ОБСЕ ожидают тщательного расследования в Австрии убийства выходца из России

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал австрийские власти тщательно расследовать убийство российского гражданина в Австрии. Об этом сообщило в понедельник Бюро представителя ОБСЕ.

"Шокирован убийством блогера Мамихана Умарова 4 июля близ Вены в Австрии, - говорится в заявлении представителя ОБСЕ в" Твиттере". - <...> Я призываю к быстрому и тщательному расследованию этого ужасного преступления".

Как ранее сообщили ТАСС в австрийской полиции, в субботу в городе Герасдорф (Нижняя Австрия) близ Вены был застрелен 43-летний соискатель убежища, являвшийся гражданином РФ. По подозрению в убийстве задержали 47-летнего россиянина. Обстоятельства происшествия выясняются. В воскресенье по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан второй мужчина. Оба задержанных были помещены в следственный изолятор.

В прокуратуре города Корнойбург ТАСС сообщили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. Оба задержанных по этому делу также являются выходцами из Чечни. 47-летнего мужчину подозревают в убийстве, второго - в причастности к убийству, потому что он изначально прибыл на место преступления вместе с жертвой.

Прокуратура проверяет версию о политическом мотиве в качестве причины убийства, потому что убитый вел блог, где высказывал политическую позицию. Убитый имел право на личную защиту в Австрии, но отказался от нее. Однако его квартира находилась под наблюдением полиции. В связи с этим к расследованию преступления подключилось земельное ведомство Нижней Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка). Издание OE24 со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждало, что следствие считает это убийство заказным.

В посольстве РФ в Вене ТАСС рассказали, что обращения в связи с сообщениями об убийстве просителя убежища из России не поступали. Дипломаты проверяют информацию и будут при необходимости разбираться в ситуации.