Великобритания ввела персональные санкции против россиян по делу Магнитского

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Великобритания объявила в понедельник о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Об этом говорится в официальном документе, распространенном на сайте правительственной информации.

Среди указанных лиц - председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, судьи, следователи, сотрудники МВД РФ. Упомянутым в списке лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если таковые есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства.

Санкции вступили в силу после публикации документа. Они вводятся в рамках вступления в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС. "Включение в список названных физических лиц и организаций - лишь первая волна мер, вводимых в рамках нового санкционного режима. О новых санкциях будет объявлено в ближайшие месяцы", - говорится в заявлении МИД королевства.

Выступая в Палате общин британского парламента, глава Форин оффиса Доминик Рааб не исключил, что в будущем санкции будут распространены на иностранных граждан, которые, по мнению Лондона, вовлечены в коррупцию. "Мы продолжим пытаться расширять этот санкционный режим, и мы уже рассматриваем возможность того, чтобы коррупция могла быть добавлена в арсенал имеющихся у нас средств", - сказал глава МИД.

Помимо этого, в представленный в понедельник санкционный список попали 20 граждан Саудовской Аравии, которых Лондон считает виновными в убийстве в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле, двое военачальников Мьянмы, которые, по мнению британской стороны, причастны к "систематическим преступлениям" против представителей народности рохинджа в Мьянме и два северокорейских ведомства - Министерство народной безопасности и Министерство государственной безопасности КНДР. Последние Лондон обвиняет в пытках, использовании рабского труда и убийствах. В общей сложности в документе перечислены 49 человек и организаций.

В течение дня Рааб примет в Форин оффисе вдову Сергея Магнитского Наталью, его сына Никиту, а также заочно осужденного в РФ основателя британского инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Вслед за США

Как ранее указывал Рааб, поправка соответствует принятому в США одноименному закону. "Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Международный финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.

Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.

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