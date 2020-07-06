Выборщиков в США обязали голосовать за кандидата, которого поддержали избиратели штата

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Верховный суд США в понедельник единогласно принял решение о том, что власти штатов могут наказывать членов коллегии выборщиков, которые на своем собрании после президентских выборов в стране поддержат не того кандидата, за которого проголосовали большинство жителей их штата. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте высшего судебного органа Соединенных Штатов.

Таким образом, Верховный суд обязал выборщиков голосовать на собрании за победителя выборов в своем штате, они не могут быть свободны в своем выборе и иметь право голосовать за кого пожелают. Последнее позволило бы небольшой группе выборщиков, которых в США принято называть недобросовестными, фактически решать исход президентских выборов, если за кандидатов на пост главы государства проголосует примерно одинаковое число избирателей.

Мнения судов нижней инстанции ряда штатов по этому делу разделились, и было принято решение передать этот вопрос высшему судебному органу.

В истории США были случаи, когда некоторые выборщики голосовали не так, как обязались. Так, в 2016 году четыре представителя коллегии выборщиков от американского штата Вашингтон были подвергнуты штрафу в размере 1 тыс. долларов каждый за то, что во время голосования они отказались поддержать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая одержала победу на выборах президента США в этом штате. Трое из них поддержали вместо нее экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, не участвовавшего в предвыборной гонке, еще один член коллегии проголосовал за влиятельную представительницу индейского народа сиу.

О выборах в США

Американская избирательная система - архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально во время всеобщих выборов в ноябре избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем в декабре собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства.

От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе страны. Всего их 538 (мест в Конгрессе 535, но, согласно 23-й поправке к конституции, принятой в 1961 году, не представленный в Конгрессе федеральный округ Колумбия имеет трех выборщиков).

В ряде американских штатов выборщики формально не связаны итогами имевшего место волеизъявления граждан.