ЕС считает необоснованным наказание Прокопьевой по делу об оправдании терроризма

БРЮССЕЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Европейская внешнеполитическая служба считает необоснованным решение суда, который приговорил корреспондента Русской службы Би-би-си Светлану Прокопьеву к крупному штрафу за оправдание терроризма в СМИ. Такая позиция Брюсселя изложена в опубликованном в понедельник заявлении Европейской службы внешних действий.

"Она была приговорена к уплате значительного штрафа, что мы считаем необоснованным", - говорится в тексте. В Брюсселе полагают, что "сам факт преследования Прокопьевой свидетельствует о сужении пространства для независимой журналистики и гражданского общества в России в последние годы". "Мы ожидаем от Российской Федерации выполнения ее международных и внутренних обязательств и гарантий того, что журналисты смогут работать в безопасных условиях, не боясь преследований", - отмечается в документе.

В понедельник Второй Западный окружной военный суд признал Прокопьеву виновной по делу об оправдании терроризма и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Ее защита намерена обжаловать этот вердикт.

Уголовное дело в отношении журналистки было возбуждено 5 февраля 2019 года, ей предъявили обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма" за высказанное в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", а затем опубликованное на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" мнение о причинах теракта в Архангельске в 2018 году. Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".