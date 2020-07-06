В ОБСЕ надеются, что приговор Прокопьевой будет пересмотрен по результатам апелляции

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил разочарование в связи с приговором российской журналистке Светлане Прокопьевой, которую Второй Западный окружной военный суд в понедельник признал виновной по делу об оправдании терроризма и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Как отмечается в размещенном на сайте организации заявлении, Дезир надеется на пересмотр вердикта по итогам рассмотрения апелляционной жалобы.

"Хотя я рад, что Светлана Прокопьева не приговорена к тюремному заключению, признание ее виновной создает опасный прецедент для российских журналистов в том, что касается осуществления их права на свободу самовыражения, - говорится в тексте. - Прокопьева не была замешана ни в какой террористической деятельности и никогда не оправдывала терроризм. Я надеюсь, что этот вердикт будет пересмотрен на апелляции".

Уголовное дело в отношении журналистки было возбуждено 5 февраля 2019 года, ей предъявили обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма" за высказанное в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", а затем опубликованное на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" мнение о причинах теракта в Архангельске в 2018 году. Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".