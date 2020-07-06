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Санкции в отношении России

Кто попал в санкционный список Великобритании по делу Магнитского

В понедельник британские власти объявили о введении персональных санкций против 25 россиян
Описание
© Andrew Redington/Getty Images

В понедельник Лондон объявил о введении персональных санкций против 25 россиян, которых британские власти считают причастными к нарушению прав человека.

Полный список, опубликованный МИД Великобритании выглядит следующим образом (практически все должности, за исключением тех, которые были доступны для оперативной проверки, приводятся в том виде, в котором они фигурируют в британском санкционном списке):

  1. председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин,
  2. заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь,
  3. начальник Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Андрей Стрижов,
  4. экс-начальники СИЗО "Матросская тишина" Фикрет Тагиев и Иван Прокопенко,
  5. врач "Матросской тишины" Александра Гаусс,
  6. экс-начальник СИЗО "Бутырка" Дмитрий Комнов,
  7. бывший заместитель Комнова Дмитрий Кратов,
  8. врач СИЗО Лариса Литвинова,
  9. экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин,
  10. следователи МВД РФ Борис Кибис и Олег Сильченко,
  11. бывший замглавы СК при МВД РФ Олег Логунов
  12. экс-начальник отдела СК при МВД РФ Геннадий Карлов,
  13. замначальника отдела СК МВД РФ Наталья Виноградова,
  14. следователь СК РФ Елена Трикуля,
  15. сотрудник Генеральной прокуратуры РФ Андрей Печегин,
  16. сотрудники МВД Андрей Кречетов, Дмитрий Толчинский, Алексей Дроганов,
  17. судьи Тверского суда Москвы Алексей Криворучко, Сергей Подопригоров, Елена Сташина, Светлана Ухналева,
  18. экс-начальник управления следственного департамента МВД РФ Павел Лапшов.
Теги
РоссияСанкции в отношении России
Санкции в отношении России
Великобритания ввела персональные санкции против россиян по делу Магнитского
Под ограничительные меры подпали 25 россиян, в числе которых председатель СК Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, экс-замглавы МВД Алексей Аничин
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