Кто попал в санкционный список Великобритании по делу Магнитского

В понедельник Лондон объявил о введении персональных санкций против 25 россиян, которых британские власти считают причастными к нарушению прав человека.

Полный список, опубликованный МИД Великобритании выглядит следующим образом (практически все должности, за исключением тех, которые были доступны для оперативной проверки, приводятся в том виде, в котором они фигурируют в британском санкционном списке):