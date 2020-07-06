Кто попал в санкционный список Великобритании по делу Магнитского

В понедельник Лондон объявил о введении персональных санкций против 25 россиян, которых британские власти считают причастными к нарушению прав человека.
Полный список, опубликованный МИД Великобритании выглядит следующим образом (практически все должности, за исключением тех, которые были доступны для оперативной проверки, приводятся в том виде, в котором они фигурируют в британском санкционном списке):
- председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин,
- заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь,
- начальник Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Андрей Стрижов,
- экс-начальники СИЗО "Матросская тишина" Фикрет Тагиев и Иван Прокопенко,
- врач "Матросской тишины" Александра Гаусс,
- экс-начальник СИЗО "Бутырка" Дмитрий Комнов,
- бывший заместитель Комнова Дмитрий Кратов,
- врач СИЗО Лариса Литвинова,
- экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин,
- следователи МВД РФ Борис Кибис и Олег Сильченко,
- бывший замглавы СК при МВД РФ Олег Логунов
- экс-начальник отдела СК при МВД РФ Геннадий Карлов,
- замначальника отдела СК МВД РФ Наталья Виноградова,
- следователь СК РФ Елена Трикуля,
- сотрудник Генеральной прокуратуры РФ Андрей Печегин,
- сотрудники МВД Андрей Кречетов, Дмитрий Толчинский, Алексей Дроганов,
- судьи Тверского суда Москвы Алексей Криворучко, Сергей Подопригоров, Елена Сташина, Светлана Ухналева,
- экс-начальник управления следственного департамента МВД РФ Павел Лапшов.