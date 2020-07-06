Елисейский дворец назвал новый состав правительства Франции

"По распоряжению президента Франции [Эмманюэля Макрона] Жан-Ив Ле Дриан назначен на пост министра иностранных дел", - заявил он.

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Жан-Ив Ле Дриан переназначен на пост министра иностранных дел в новом правительстве Франции. Об этом сообщил в понедельник генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

Французскую дипломатию Ле Дриан возглавляет со времени прихода в Елисейский дворец президента Эмманюэля Макрона в 2017 году. Он один из ветеранов французского правительства: до этого с 2012 года в течение пяти лет политик руководил министерством обороны республики.

Пост министра вооруженных сил в кабинете сохранила Флоранс Парли, возглавлявшая военное ведомство последние три года. Ле Дриан и Парли представляли французскую сторону на встрече в Москве глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Франции в формате "2+2", которая проходила в сентябре минувшего года.

Новым главой МВД назначен Жеральд Дарманен, который ранее занимал пост министра государственного действия и госфинансов.

Брюно Ле Мэр остался в правительстве на посту министра экономики и финансов. Министром культуры вместо Франка Риестера стала Розлин Башло, входившая в состав правительства в период президентства Николя Саркози, а в последнее время работавшая на телевидении.

Министром экологического перехода назначена глава парламентской комиссии по устойчивому развитию Барбара Помпили. Элизабет Борн, занимавшая прежде эту должность, стала министром труда.

Министр юстиции

Новым министром юстиции вместо Николь Белубе назначен адвокат Эрик Дюпон-Моретти. Он никогда ранее не занимал министерские посты в правительстве.

Согласно его официальной биографии, Дюпон-Моретти установил абсолютный рекорд для адвоката в истории французского правосудия, к началу 2020 года он выиграл 145 дел в судах.

Как сообщается, он ведет также международные дела и являлся с февраля 2020 года одним из адвокатов создателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, который находится под арестом в Лондоне. Тогда же он потребовал от французских властей предоставить Ассанжу политическое убежище, учитывая, что часть структур Wikileaks располагается во Франции, являющейся родиной прав человека.

Министр юстиции во Франции традиционно является одним из старших членов кабинета.

О задачах правительства

Всего в кабинете, возглавляемом премьер-министром Жаном Кастексом, 16 министров и 14 вице-министров. В соответствии с обещанием президента Макрона в правительстве сохранен гендерный паритет.

Переформирование правительства Франции состоялось в связи с уходом в отставку прежнего премьер-министра Эдуара Филиппа, решившего завершить свои трехлетние полномочия во главе кабинета в связи с избранием мэром крупного портового и делового центра Франции Гавра.

Как заявил накануне в своем Twitter президент республики Эмманюэль Макрон, главными задачами нового правительства Франции станут "восстановление экономики и социальной сферы, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, а также охрана окружающей среды, развитие французской культуры и защита европейского суверенитета". По словам представителей Елисейского дворца, Макрон намерен подробно изложить программу предстоящих месяцев в телевизионном интервью в национальный праздник Франции, который отмечается 14 июля. Как ожидается, спустя несколько дней новый премьер выступит с заявлением в Национальном собрании (нижней палате парламента).

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