СМИ: Индия намерена срочно закупить у России запчасти для военной техники

ТАСС, 6 июля. Индия планирует в сжатые сроки закупить у РФ запчасти для военной техники российского производства. Об этом в понедельник сообщило профильное издание Defense News.

Согласно данным издания, представитель министерства обороны страны сообщил о намерении Индии запросить ускоренную поставку запчастей для многоцелевых истребителей Су-30МКИ, подводных лодок класса Kilo (дизель-электрические подлодки проекта 877) и основных боевых танков Т-90С, а также срочную закупку ракет и боеприпасов для истребителей, танков, боевых кораблей и подводных лодок.

Другой официальный представитель Минобороны Индии сообщил о планах правительства подписать с Россией соглашения стоимостью около $800 млн на закупку вооружений и запасных частей, отмечает издание.

По данным газеты, вышеупомянутые решения о закупках приняты на фоне осложнения отношений между Индией и Китаем.

Ранее информационное агентство ПТИ со ссылкой на источники сообщило, что Минобороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29 для укрепления боеспособности ВВС страны. Военно-воздушные силы Индии также приобретут дополнительно 12 самолетов Су-30МКИ, которые выпускаются индийской корпорацией HAL по российской лицензии. Позднее военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что контракты на истребители могут быть подписаны в ближайшее время.