Помпео назвал британский санкционный закон новым мощным экономическим инструментом

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Британский закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег станет для Лондона новым мощным экономическим инструментом в рамках совместной с США борьбы с нарушениями прав человека во всем мире. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом в понедельник письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Великобритания объявила в понедельник о введении персональных санкций против 25 граждан РФ, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Санкции вводятся в рамках вступления в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС.

"Соединенные Штаты высоко оценивают неизменную глобальную лидирующую роль Великобритании в деле поощрения и защиты прав человека. Этот режим санкций знаменует начало новой эры для санкционной политики Великобритании и сотрудничества между нашими двумя демократическими государствами", - считает шеф американской дипломатии. Он полагает, что закон даст Великобритании "новый мощный экономический инструмент для усиления ответственности за нарушения прав человека во всем мире".

"Новые полномочия Великобритании будут дополнять усилия Соединенных Штатов и Канады, еще больше укрепляя нашу способность действовать сообща. Соединенные Штаты будут продолжать искать дополнительных союзников и партнеров, чтобы совместно использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы запретить доступ к американским и международным финансовым системам всем тем, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека", - заключил Помпео.

О "поправке Магнитского"

6 июля глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб объявил о вступлении в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Поправка носит имя юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина". По мнению Лондона, включенные в санкционный список люди причастны к его смерти.

Под санкции попал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, а также судьи, следователи, сотрудники МВД РФ. Упомянутым лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если таковые есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства.

В представленный в понедельник санкционный список также попали 20 граждан Саудовской Аравии, которых Лондон считает виновными в убийстве в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле, двое военачальников Мьянмы, которые, по мнению британской стороны, причастны к "систематическим преступлениям" против представителей народности рохинджа в Мьянме, два северокорейских ведомства - Министерство народной безопасности и Министерство государственной безопасности КНДР. Последние Лондон обвиняет в пытках, использовании рабского труда и убийствах. В общей сложности в документе перечислены 49 человек и организаций.

В посольстве РФ в Великобритании ТАСС сообщили, что объявление персональных санкций против граждан РФ является недружественным шагом, вызывающим возмущение, Москва оставляет за собой право на ответные действия.