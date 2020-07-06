Цепкало назвал политическим решение не допускать его к избирательной кампании в Белоруссии

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало считает политически мотивированным решение ЦИК Белоруссии не допускать его к президентской избирательной кампании. Об этом он сказал в понедельник в ходе пресс-конференции.

По данным Центризбиркома, Цепкало не набрал 100 тыс. достоверных подписей, необходимых для регистрации кандидатом на высший государственный пост. ЦИК признал достоверными 75 249 из 158 682 подписей в его поддержку.

"Совершенно понятно, что это было политическое решение, и оно было мотивировано тем, чтобы максимально ослабить шансы наиболее рейтинговых кандидатов, - сказал Цепкало. - Власть, скорее всего, боится нормальной, открытой дискуссии в отношении будущего развития Беларуси, хочет ограничить возможности других претендентов довести до общественности их видение развития страны".

Он назвал "вопиющими фактами", когда у потенциальных кандидатов Анны Канопацкой и Сергея Черечня Центризбирком признал большее количество сданных подписей, чем они предварительно заявляли сами. "Все видели, какая была активность граждан у пикетов Виктора Бабарико, Светланы Тихановской и моих, в отличие от Канопацкой. Но затем у меня и Бабарико половина подписей оказалась не соответствующей требованиям, а у других - на 40 тысяч появилось больше. Здесь не создается впечатления, что власть играет чистую игру", - заметил Цепкало.

Он сообщил, что пока его команда все еще "движется в рамках своего избирательного процесса, обжалует решение территориальных избирательных комиссий, забраковавших подписи. "Мы считаем, что прежде всего оскорбили тех, кто стоял в очередях и отдавал подписи в поддержку нашего выдвижения", - сказал Цепкало. По его словам, его штаб запустил инициативу по повторной верификации этих подписей.

Кроме того, Цепкало готов обратится в Европейский суд по правам человека в случае, если Центризбирком примет окончательное решение не зарегистрировать его как кандидата в президенты.

Цепкало также не исключает, что может поддержать другого претендента на пост президента Белоруссии. "Пока все идут самостоятельно. Вопрос объединения может встать тогда, когда станет понятно, кто будет зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. Если мы будем понимать, что не сможем двигаться дальше в процессе избирательной кампании, тогда встанет вопрос, кого поддержать", - отметил он.

Избирательная кампания

Президентские выборы назначены на 9 августа. Регистрация кандидатов проходит в период с 5 по 14 июля. Необходимые 100 тыс. достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии были собраны шестью претендентами. В число набравших такое количество подписей претендентов вошли, в частности, действующий глава государства Александр Лукашенко и арестованный экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.