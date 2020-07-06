Власти США одобрили продажу Франции самолетов E-2D Advanced Hawkeye на $2 млрд

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Франции трех палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye и сопутствующего оборудования к ним, общая сумма сделки оценивается в $2 млрд. Об этом сообщило в понедельник Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВC США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

"Предложенная продажа будет содействовать внешней политике и национальной безопасности США, помогая улучшить безопасность союзника по НАТО, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - отмечается в сообщении. По мнению американских властей, самолеты E-2D Advanced Hawkeye, помимо прочего, "улучшат способность Франции противостоять нынешним и будущим угрозам".

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.