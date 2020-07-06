Румынский аналитический центр запустил Программу обоснования альтернативной госполитики

БУХАРЕСТ, 6 июля. /ТАСС/. Румынский Центр исследований внешней политики и безопасности (CFPSS), находящийся в городе Крайова (юг страны), запустил Программу обоснования альтернативной государственной политики. Об этом сообщило в понедельник агентство Agerpres.

"Большая часть внешнеполитических приоритетов Румынии в последние 30 лет была сосредоточена на развитии трансатлантических связей, - приводит агентство слова научного директора центра Джейсона Стрейкса. - Отношения с другими регионами или государствами (Индия, Япония, Россия или Китай) игнорировались или были полностью заброшены. CFPSS появился для того, чтобы ответить на потребности в анализе роли и позиции Румынии по отношению к широкому ряду акторов на международном уровне. Эта позиция не противоречит трансатлантическому курсу Румынии, а является дополняющим усилием, призванным укрепить влияние страны на глобальном уровне, а также понять перемены в мировом порядке".

Стрейкс отметил, что центр поддерживает связи с многочисленными членами академического сообщества и аналитическими центрами в Израиле, Италии и Великобритании, а также США, Китае, России, Пакистане, Азербайджане и Южной Корее. "Мы ведем дискуссии о развитии внешней политики Румынии (при поддержке парламента Румынии) и будущей демократии в странах Центральной и Восточной Европы", - сказал он. CFPSS применяет плюралистический подход в исследовании международных отношений, будучи аполитичной, неправительственной и некоммерческой организацией, которая не связана ни с одним университетом Румынии, подчеркнул Стрейкс.

Директор центра Флорин Пэсэтою отметил, что многие румынские эксперты избегают объективного анализа международных проблем, так как опасаются "вызвать враждебную реакцию политиков и прессы". По его словам, исключение плюрализма мнений при разработке внешней политики, а также участие Румынии в проектах в области обороны и безопасности без основательного анализа последствий "служат, скорее, частным интересам и укрепляют государство, в котором правовой порядок сознательно нарушается". Пэсэтою считает, что Румынии нужна внешняя политика, которая продвигает сбалансированную дипломатию, постепенно возобновляя и нормализуя двусторонние отношения как с государствами, с которыми у Румынии существуют традиционные прочные отношения, так и с государствами, с которыми двусторонние отношения были деликатными".

В октябре 2018 года представители румынского Центра исследований внешней политики и безопасности и Дипломатической академии МИД РФ заключили в Бухаресте меморандум о сотрудничестве, который предусматривает создание российско-румынской экспертной комиссии по общественной дипломатии и научно-культурному диалогу.