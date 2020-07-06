Вице-премьер Украины: Москва не выдвигала Киеву ультиматумов на встрече в Берлине

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Представили РФ на встрече в Берлине 3 июля не выдвигали Украине ультиматум по закреплению особого статуса Донбасса в конституции страны. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников.

"Никаких ультиматумов на протяжении 12 часов я лично не слышал и не увидел", - сказал он в эфире украинского телеканала ICTV. Все заявления об ультиматумах Резников назвал "фейковыми".

Вместе с тем вице-премьер сообщил, что в ходе встречи в Берлине обсуждались вопросы выполнения пункта Минских соглашений, "где идет речь о правовых аспектах урегулирования конфликта, о ряде законодательных актов, которые Украина взяла на себя обязательство в 2014 году принять". "Вопрос нам задавали, когда вы планируете продемонстрировать проект закона о внесении изменений в конституцию по децентрализации, - сказал Резников. - Мы в который раз объяснили что никакого особого статуса в Конституции Украины быть не может".

Комментируя результаты встречи политсоветников, вице-премьер признал, что "договоренностей не было достигнуто, но есть сближение позиций". Однако детали он не стал раскрывать.

Резников также заявил, что новый саммит "нормандской четверки" возможен уже в августе. "Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу, - сказал он.

Встреча в Берлине

В пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция). Перед ее началом портал "Шпигель" сообщил, что якобы российская сторона настаивает на том, чтобы Киев до 6 июля в Контактной группе представил проект по изменению конституции с целью закрепления особого статуса Донбасса и "без дополнительных условий" представить список удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц с целью их возможного последующего обмена. При этом "Шпигель" сослался на неофициальный рабочий документ российской делегации, который якобы поступил в распоряжение издания и лондонского "Dossier Center".

Офис президента Украины по итогам встречи заявил, что она "на шаг приблизила проведение саммита в Берлине". В заявлении украинской стороны также утверждается, что "российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии". При этом не уточняется, по какому вопросу выработана такая позиция.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак констатировал по итогам переговоров в Берлине, что прорыва на них не было достигнуто. В частности, по его словам, "не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен этот документ по поправкам в конституцию в части децентрализации", что предусмотрено Минскими соглашениями. Козак также сказал, что, хотя "были попытки определить конкретные даты нормандского саммита на высшем уровне", говорить о конкретной дате такой встречи "пока очень-очень рано", так как необходимо выполнить большую работу по выполнению решений предыдущего саммита в Париже.