Джонсон выразил Нетаньяху обеспокоенность планами Израиля аннексировать Западный берег

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Великобритания обеспокоена намерением Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил своему израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху во время состоявшегося в понедельник телефонного разговора.

"Премьер-министр высказал свою обеспокоенность по поводу односторонней аннексии частей Западного берега и предупредил, что это станет шагом назад в отношении мирных перспектив в регионе", - цитирует представителя Джонсона агентство PA. "Она выразил свою личную поддержку Израилю и призвал премьер-министра Нетаньяху вернуться к переговорам с палестинцами", - заметил представитель главы британского правительства.

Он также сказал, что оба лидера упомянули в разговоре "существующие обязательства в вопросах торговли между Великобританией и Израилем и обсудили глобальные ответные действия на коронавирус, договорившись работать вместе над решением проблемы пандемии".

1 июля в колонке, опубликованной в израильской газете Yedioth Ahronoth, Джонсон написал, что планируемые шаги по распространению суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан пойдут вразрез с международным законодательством, не будут признаны Великобританией и противоречат долгосрочным интересам самого еврейского государства.

28 января 2020 года Трамп вместе с Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения своего плана палестино-израильского урегулирования и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией. 17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта, Нетаньяху выразил мнение, что пришло время аннексировать части Западного берега и Иорданскую долину. Коалиционное соглашение позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета в соответствии с планом Дональда Трампа с 1 июля. 25 мая Нетаньяху подтвердил, что намерен начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега в июле.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Израиль отказался выполнять положения этого документа. 21 мая МИД РФ выразил озабоченность тем, что действия Израиля по распространению суверенитета "могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях" и "дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе".