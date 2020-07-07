Сенаторы США призвали Пентагон объяснить, почему Турция продолжает участие в создании F-35

ТАСС, 7 июля. Сенаторы-республиканцы Джеймс Лэнкфорд (штата Оклахома) и Том Тиллис (штат Северная Каролина), а также сенаторы от Демократической партии США Джин Шахин (штат Нью-Гэмпшир) и Крис Ван Холлен (штат Мэриленд) направили письмо министру обороны США Марку Эсперу с требованием объяснить, почему Турция, несмотря на решение Вашингтона исключить ее из американской программы производства истребителей F-35, продолжает участие в ней. Соответствующее письмо было опубликовано в понедельник на сайте Лэнкфорда.

"Турецкие производители до сих пор изготавливают и поставляют ключевые элементы, несмотря на законодательный запрет на такое участие", - говорится в обращении сенаторов. Они призвали объяснить причины, по которым Турция продолжает свое участие в производстве, а также предоставить контакты турецких производителей и даты начала и окончания действия контрактов с ними.

Сенаторы подчеркнули, что отказ от поставок из Турции создаст дополнительные финансовые затраты для американской стороны, однако это необходимо сделать "для выполнения дипломатических обязанностей перед НАТО".

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре зенитных ракетных систем С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства F-35. Кроме того, США грозят Турции введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать такие шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.