Помпео сравнил действия Пекина в отношении Гонконга с антиутопией Оруэлла

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выступил в понедельник с утверждением, будто китайские власти насаждают в Гонконге цензуру, напоминающую содержание романов британского писателя Джорджа Оруэлла (1903-1950), в частности "1984".

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"Уничтожение Коммунистической партией Китая (КПК) свободного Гонконга продолжается. Не успели просохнуть чернила на тексте репрессивного закона о национальной безопасности, местные власти в оруэлловской манере создали центральное государственное управление национальной безопасности, начали убирать с библиотечных полок книги с критикой КПК, запретили политические лозунги, а теперь требуют ввести цензуру и в школах", - говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента заявлении Помпео.

"До сих пор Гонконг процветал, потому что он допускал свободу мысли и слова <...>. Больше нет. США осуждают цикличную неспособность Пекина выполнять свои обязательства по китайско-британской декларации [о передаче Гонконга КНР] и последнее наступление на права и свободы жителей Гонконга", - добавил госсекретарь США.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.