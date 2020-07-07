Минобороны Японии не исключило дополнительной закупки кораблей с системой Aegis

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Японии рассматривает различные варианты укрепления противоракетной обороны после отказа от плана по размещению наземных комплексов американского производства Aegis Ashore. Как заявил во вторник на пресс-конференции в Токио глава оборонного ведомства Таро Коно, не исключено, что будут проведены дополнительные закупки кораблей с системой Aegis.

"У нас на столе много вариантов. В СМИ появились сообщения о том, что мы увеличим число кораблей с системой Aegis, однако мы сейчас занимаемся рассмотрением вариантов, включая этот. Какой-либо конкретики пока нет", - сказал он.

Ранее газета Yomiuri сообщила, что Минобороны Японии намерено рассмотреть возможность дополнительной закупки двух кораблей, оснащенных установками ПРО Aegis. По предварительным оценкам, это обойдется в 400 млрд иен ($3,7 млрд). Сейчас Япония располагает семью такими кораблями, и к марту следующего года должна была принять на вооружение еще один. Если план дополнительной закупки будет реализован, то численность группировки кораблей с системами Aegis достигнет 10.

В настоящее время Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

15 июня о прекращении программы развертывания Aegis Ashore объявил глава военного ведомства Японии. Он сослался на то, что при пуске ракет с существующих установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Исправление этого недостатка, по его словам, потребует дополнительных значительных расходов и много времени. Эксперты же указывают на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могут перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.