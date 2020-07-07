ДНР возобновила пропуск граждан через линию соприкосновения с Украиной

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) во вторник возобновила работу контрольно-пропускного пункта "Еленовка" к югу от Донецка после девяти дней перерыва.

В настоящее время на выезд из ДНР выстроилась очередь примерно из 100 автомобилей и до 300 граждан, которые планируют пересечь КПП пешком, сообщает Донецкое агентство новостей.

Сегодня движение будет открыто в обе стороны с 9:00 до 18:00. Последующие дни работы, в соответствии с указом главы ДНР Дениса Пушилина, будет определять Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

КПП "Еленовка" был открыт после трехмесячного перерыва Донецком 22 июня на выезд и 25 июня на въезд. 27 июня движение через линию разграничения было приостановлено в связи с резким обострением ситуации с распространением коронавируса на территории Украины.

Между Украиной и ДНР существуют четыре КПП: "Горловка - Майорское", "Еленовка - Новотроицкое", "Александровка - Марьинка" и "Октябрь - Гнутово". Их работа была временно прекращена в марте в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.