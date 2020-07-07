Посол в РФ считает, что включать Россию в список стран для открытия границ с ЕС пока рано

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер во вторник заявил, что пока преждевременно рассуждать о возможном включении России в список государств, с которыми с середины июля будут открыты внешние границы сообщества.

"Пересмотр списка будет проводиться в середине июля. И сейчас, наверное, преждевременно предсказывать результаты", - сообщил Эдерер в ходе онлайн-брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, данный список составляется на основании предложений Европейской комиссии с учетом ряда критериев. "Во-первых, это эпидемическая ситуация в стране. Она должна быть близка к ситуации в ЕС, - пояснил он. - Во-вторых, стабильность или снижение числа заражений за последние 14 дней. И последний критерий - общие меры по реагированию на коронавирусную инфекцию в той или иной стране".

"Страны ЕС также тщательно изучат данные от организаций из гостиничного бизнеса. Данные из России тоже будут приняты в расчет", - заключил дипломат.