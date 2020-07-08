Есть ли шансы у Трампа? Президент отстает от своего соперника Байдена на 12% голосов

Пандемия, протесты, начало экономического кризиса — события последних месяцев пошатнули позиции 45-го президента США Дональда Трампа. В споре с кандидатом от демократов Джозефом Байденом на кону каждый голос, и их у американского лидера все меньше. С апреля 2020-го его рейтинг падает, а уровень поддержки Байдена, подпитываясь протестными настроениями, растет. Сегодня политиков разделяет уже 12%: 53% за демократа и всего 41% за республиканца. В худшие моменты кампании 2016-го Трамп отставал от Хиллари Клинтон на 10% и все же смог победить. Есть ли у него шансы на этот раз? Над пропастью во ржи Главную проблему Дональда Трампа на президентских выборах можно назвать экзистенциальной. Добиваясь переизбрания на второй срок, американские президенты просят у соотечественников права довести начатое до конца. Трампу это непросто. Его козыри — рост экономики и снижение безработицы — свела на нет пандемия COVID-19. После четырех лет пребывания у власти президенту тяжело объяснить, чего он добился после того, как вошел в Белый дом. Необходимость начинать все сначала накладывается на потерю темпа. Трамп больше не новичок, получающий выгоду от протестного голосования. Утрачено и другое преимущество новоприбывшего: право критиковать профессиональных политиков. Меньше стало тех, кто считает Трампа везунчиком: особенно после COVID-19.

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В канун прошлых выборов на руку Трампу играли события за рубежом, где джихадисты провозгласили "Исламское государство" (ИГ), запрещенное в России. Тогда в Европе и в США происходили террористические акты, вдохновленные религиозным фанатизмом. Особенно жестокое убийство — расправа афганоамериканца Омара Матина с посетителями гей-клуба во Флориде — случиилось за пять месяцев до президентских выборов 2016 года и повлияло на их исход. С тех пор повестка изменилась: ИГ разгромлено, зато усилился протест против расового неравенства. Но выступления Трампа именно на эту тему оказались неубедительными. Сделал Америку великой снова? Трудные обстоятельства, в которых оказался Дональд Трамп, побуждают часть политологов объявить его заранее проигравшим. Профессор Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, вместе с Оливером Стоуном написавший книгу "Нерассказанная история США", поделился с ТАСС мнением, что не видит у Трампа ни единого шанса. "По всем опросам, Байден должен победить с оглушительным преимуществом. Не будет гонки локоть в локоть. Кандидатура Трампа, как кажется, просто растворяется у нас перед глазами. Своими руками он роет себе яму, и с каждым днем та все глубже и глубже", — говорит Кузник.

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По его словам, падение доверия к президенту идет рука об руку с распространением COVID-19, которому неудачно пробует мешать Трамп: "В большей части стран мира пандемию уже научились сдерживать, в США же число заразившихся увеличивается стремительно, ставя рекорды каждый день. И хуже всего приходится тем штатам, которые последовали советам Трампа: не носить маски и открыть экономику побыстрее. Линия президента попросту неразумна и ведет к тому, что он наносит поражение себе сам". Вместе с Кузником и общественное мнение США оценило усилия Трампа на низкую отметку. По опросу Navigator Research, борьбу президента с эпидемией недостаточной считают 54%, а успешной только 33%. С протестами против расового неравенства дело не лучше. Без одобрения на реакцию президента смотрят 60% , положительно — 37%. Опросы фиксируют и другую тенденцию. Падает число американцев, уверенно смотрящих в завтрашний день. 75% считают, что страна движется в неверном направлении. Доля тех, кто удовлетворен положением дел, снизилась втрое — с 31% в апреле до 12% в последние недели. Дональд Трамп невероятный Значит ли всеобщее разочарование, что на выборах, предстоящих 3 ноября 2020 года, у Дональда Трампа нет шансов? Профессор университета Stony Brook в Нью-Йорке Хельмут Норпот отвечает уверенным "нет". "Все обстоит прямо противоположным образом. Трамп — толковая ставка на ближайшее голосование. Я даю на его победу 91%", — рассказал политолог в разговоре с ТАСС .

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Аргументация Норпота основывается на череде исторических прецедентов. Начиная с 1960 года шесть из семи президентов, баллотировавшихся на второй срок, добивались переизбрания (при условии, что их партия не претендовала на четвертый мандат кряду, что многие американцы считают чрезмерным). Отставание в ходе избирательной гонки никогда не играло особенной роли. Начиная с 1948 года шесть кандидатов, уверенно захватывавших лидерство поначалу, завершали кампанию побежденными (из 18). Последний раз так случилось в 2016-м. Норпота не удивило бы, если бы этот сюжет повторился еще раз. История президентских кампаний высвечивает важность их завершающего отрезка, обязательно включающего предвыборные дебаты. Дважды от них зависело все: при избрании Дональда Рейгана в 1980-м и Джона Кеннеди в 1960-м. Норпот резюмирует: пока Трамп и Байден не сошлись лицом к лицу перед американскими телезрителями, считать поражение республиканца предрешенным преждевременно. Трамп собирает своих Есть, по крайней мере, еще одно известие, позволяющее хозяину Белого дома немного приободриться. По опросу USA Today избиратели Байдена склоны рассматривать его кандидатуру как выбор меньшего из зол. Доля тех, кто, соглашаясь голосовать за демократа, относится к нему "восторженно", составляет всего 27%. У трампистов этот показатель в два раза выше. Каждый второй сторонник президента чрезвычайно высокого мнения о нем как о политике. И эти люди обязательно придут на избирательные участки.

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С мобилизацией потенциальных сторонников Байдена дело может быть хуже: многое зависит от того, насколько они разгневаны на Трампа, а в предстоящих выборах увидят референдум о доверии к этому политику, на который обязательно нужно явиться. "Я не думаю, что протесты весны-лета этого года сотрутся из памяти к ноябрю, — рассказал ТАСС преподаватель университета Сан-Франциско Энтони Панке, — но возможно другое: люди, участвующие в них сейчас, не станут голосовать осенью. Или доберутся до участков, но только в штатах, где и так голосуют за демократов, — в Нью-Йорке или в Калифорнии, так что это ни на что не повлияет. Большой вопрос для демократов, выльется ли энергия нынешних протестов в поддержку Байдена или демонстранты просто останутся дома". По мнению Панке, разрыв в 12% хоть и велик, но его следует сопоставить с числом неопределившихся, а тех тоже много — 10%. "Совершенно невозможно предсказать, станут ли эти люди участвовать в голосовании. Но есть пример 2016 года. Тогда очень многие "избиратели последней минуты" отдали голоса именно Трампу. Нельзя исключать, что нечто подобное может произойти и сейчас". Невидимый избиратель

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