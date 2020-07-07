В столице Кении полиция разогнала антиправительственную демонстрацию

ПРЕТОРИЯ, 7 июля. /ТАСС/. Кенийская полиция разогнала во вторник в столице страны Найроби демонстрацию оппозиции в защиту своих прав, которая ежегодно проводится 7 июля - в день Саба Саба. Об этом сообщила кенийская газета Daily Nation.

По словам очевидцев, полиция применила слезоточивый газ и арестовала активистов правозащитного движения, включая Эдитара Очиенга и Уилфреда Олала из Центра социальной справедливости Матате.

Демонстрация проводится ежегодно в память о массовых выступлениях 7 июля 1990 года против политики тогдашнего президента Кении Даниела арапа Моя. Шествия, состоявшиеся тогда в ряде кенийских городов, были разогнаны, лидеры оппозиции избиты. Выступление получило название Саба Саба, что в переводе с языка суахили означает "семь семь" - седьмой день седьмого месяца года.

В нынешнем году организаторы Саба Саба попытались привлечь к акциям протеста тех, кто недоволен действиями полиции во время карантина в связи с новым коронавирусом. Как отмечает агентство Рейтер, власти были готовы к такому повороту событий и ряд активистов арестовали еще на пути к месту сбора. Центральные кварталы Найроби патрулировались усиленными нарядами полиции.

Президент Кении Ухуру Кениата объявил 6 июля о начале поэтапного снятия карантинных ограничений, введенных в стране 27 марта в связи с пандемией нового коронавируса. Так, отменены ограничения на передвижение людей и транспорта, однако глава государства продлил еще на 30 суток общенациональный комендантский час, действующий с 21:00 до 04:00.

На текущий день в Кении выявлено 7 577 инфицированных новым коронавирусом, 159 человек скончались.