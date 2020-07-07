На выборы президента Белоруссии аккредитовано более 33,5 тыс. национальных наблюдателей

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Избирательные комиссии на выборах президента Белоруссии к настоящему времени аккредитовали 33 579 национальных наблюдателей. Такие данные содержатся в сообщении ЦИК, опубликованном на ее сайте во вторник.

Больше всего наблюдателей от партий делегировали Компартия Белоруссии - 549 и Республиканская партия труда и справедливости - 406. Среди других общественных объединений по числу аккредитованных наблюдателей лидируют профессиональные профсоюзы, входящие в Федерацию профсоюзов Белоруссии - 7 844, а также Белорусский республиканский союз молодежи - 5 181 и общественное объединение "Белая Русь" - 4 195.

При ЦИК республики аккредитовалось шесть наблюдателей, представляющих правозащитное общественное объединение "Белорусский Хельсинкский комитет", партию Белорусский народный фронт (БНФ), общественное объединение БНФ "Адраджэнне" ("Возрождение"), республиканское общественное объединение "Белая Русь", общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи" и объединение "Белорусский союз женщин".

Желающие аккредитоваться в качестве национальных наблюдателей могут это сделать вплоть до начала голосования. На предыдущих выборах президента Белоруссии в 2015 году было аккредитовано более 43,5 тыс. наблюдателей.

Как сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, после регистрации кандидатов в президенты, которая пройдет с 5 по 14 июля, белорусские власти могут рассмотреть вопрос о приглашении на президентские выборы международных наблюдателей.

Парламент Белоруссии назначил выборы на 9 августа. Документы на регистрацию кандидатами в президенты подали семь претендентов, один из которых не смог собрать необходимых для выдвижения 100 тыс. достоверных подписей избирателей. После завершения регистрации кандидатов начнется предвыборная агитация, которая продлится до 8 августа.