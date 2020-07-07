ФБР каждые 10 часов открывает новое расследование в отношении Китая

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США каждые десять часов открывает новое контрразведывательное расследование в отношении Китая, на данный момент их количество достигло около 2,5 тыс. по всей стране. Об этом рассказал во вторник директор ФБР Кристофер Рей, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"Сейчас мы достигли момента, когда ФБР открывает новое контрразведывательное дело в отношении Китая примерно каждые 10 часов. Из почти 5 тыс. действующих контрразведывательных расследований ФБР, которые в настоящее время ведутся по всей стране, почти половина связана с Китаем", - отметил он.

"Когда я говорю об угрозе со стороны Китая, я говорю о правительстве Китая", - утверждал Рей.

В мае Китай выразил протест и назвал клеветой обвинения Соединенных Штатов в том, что Пекин якобы стоит за кибератаками на американские учреждения, занимающиеся исследованиями нового коронавируса.