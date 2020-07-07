Казахстан направил России перечень лекарств, необходимых для борьбы с коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 7 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана направили в адрес Министерства здравоохранения РФ перечень лекарств для оказания помощи в борьбе с новым коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана во вторник по итогам встречи министра здравоохранения республики Алексея Цоя с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым.

"На встрече стороны обсудили взаимное сотрудничество по разработке клинических протоколов, научным исследованиям, поиску вакцины и ее клинического испытания, поставке гуманитарной помощи и совместных разработок по лекарствам. В соответствии с договоренностями между правительством Казахстана и правительством России в адрес Министерства здравоохранения РФ официально направлен перечень лекарственных средств и медицинских изделий для оказания гуманитарной помощи с указанием их потребности", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Алексей Цой отметил, что сложившаяся ситуация с распространением коронавируса наглядно продемонстрировала ключевое значение международного сотрудничества, взаимодействия и поддержки в борьбе с инфекцией.

Группа из 32 российских врачей во главе с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым прибыла в Нур-Султан 6 июля специальным рейсом МЧС РФ. Российские специалисты окажут консультационное и практическое содействие местным врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции как в столице Казахстана, так и в других в эпидемиологически напряженных регионах республики.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных карантинных ограничений с возможностью их продления или ужесточения.