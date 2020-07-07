В Минске высказались за сбалансированную и выверенную медийную политику с Россией

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Белоруссии и России необходимо устранить диспропорции в освещении союзной тематики в национальных средствах массовой информации. Об этом заявил председатель Палаты представителей (нижняя палата белорусского парламента) Владимир Андрейченко во вторник на 58-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"Нам следует настойчиво добиваться устранения диспропорции в освещении союзной тематики в национальных СМИ, особое внимание уделив объективности материалов, отражающих жизненные интересы белорусов и россиян", - сказал спикер, подчеркнув, что важную роль здесь играет "выверенная медийная политика".

В этой связи он считает необходимым противостоять попыткам информационного прессинга на союзное государство и разного рода спекуляций по союзной тематике. Андрейченко отметил, что, как правило, "масштабы и цинизм информационных атак" резко возрастают на фоне проведения электоральных кампаний. "Выборы президента Беларуси и голосование по изменению конституции России в этом плане не исключение. Долг парламентариев - занять самую решительную позицию в защите общества от информационного прессинга и разного рода спекуляций на союзной тематике", - заявил Андрейченко.

По его словам, в этом году особое место в союзной повестке занимают мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, подвигу героических предков. "Для белорусов и россиян он воплощает высшие ценности, которые составляют стержень народного характера и основу национальной государственности, - сказал Андрейченко. - Проведение парадов в Минске и Москве, открытие Ржевского мемориала и торжества, посвященные освобождению Беларуси от фашистов, подтвердили решимость наших государств отстаивать мир, свободу и безопасность, жестко противостоять любым попыткам девальвировать ценности, которые цементируют наш союз".