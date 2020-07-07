Источник: Турция испытывала С-400 на самолетах американского производства в прошлом году

АНКАРА, 7 июля. /ТАСС/. Турция проводила испытания российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на истребителях F-16 американского производства в ноябре 2019 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник, близкий к оборонной промышленности республики.

Ранее во вторник ряд СМИ со ссылкой на информационный портал Fighter Jets World написал об испытаниях С-400 на американских истребителях. В статье указанного портала приводится видеозапись турецкого телеканала ТРТ с испытаниями российских ЗРС с участием самолетов F-16 и F-4, которое было опубликовано на официальном канале YouTube 29 ноября 2019 года.

"Да, подобные испытания действительно проводились в ноябре прошлого года", - сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся информацию о тестах зенитных ракетных систем.

Кроме того, 25 ноября прошлого года телеканал CNN Turk также сообщал, что вблизи Анкары проводились тестовые испытания С-400. Для этого в воздух были подняты различные воздушные судна, в том числе истребители F-16. Турецкие специалисты проверяли установление связи между ЗРС и самолетами.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. Пресс-секретарь Белого дома 17 июля 2019 года сообщил, что решение республики приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей F-35.