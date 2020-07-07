Депутат от партии Эрдогана переизбран на пост председателя парламента Турции

АНКАРА, 7 июля. /ТАСС/. Представитель возглавляемой президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Мустафа Шентоп был переизбран во вторник на пост председателя парламента (меджлиса) республики. Об этом свидетельствуют итоги голосования парламентариев.

В первых двух турах кандидатам было необходимо набрать по меньшей мере 401 голос из 600 возможных, однако никому не удалось этого сделать. В третьем туре победитель определялся простым большинством голосов. Шентоп заручился поддержкой 328 депутатов.

Своих кандидатов на пост спикера меджлиса выставляли также основная оппозиционная Народно-республиканская партия, прокурдская Партия демократии народов, Хорошая партия. Шентоп на голосовании являлся кандидатом как от ПСР, так и Партии националистического движения (ПНД), обе эти партии состоят в политическом альянсе.

Представители ПСР занимают кресло председателя турецкого парламента с 2002 года.