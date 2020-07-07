Вучич заявил, что новое правительство Сербии будет сформировано к 25 августа

БЕЛГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Новый кабинет министров Сербии будет сформирован к 20-25 августа. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

"С 15-16 июля я начинаю переговоры по новому правительству с политическими партиями. Формирование нового кабмина будет завершено до 20-25 августа. Это самое позднее, но не исключаю, что это произойдет гораздо раньше", - сказал Вучич.

Ранее Вучич заявлял, что правительство Сербии будет в значительной мере обновлено после парламентских выборов. Он не исключает, что главой нового кабинета могут стать действующий премьер Ана Брнабич, мэр города Нови-Сад, вице-председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич, министр сельского хозяйства Бранислав Недимович, министр финансов Сербии, экс-мэр Белграда Синиша Мали.

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на прошедших 21 июня парламентских выборах в Сербии с результатом 60,65% и получила 188 мест в парламенте. На втором месте коалиция Социалистической партии Сербии главы МИД Ивицы Дачича и партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы с 10,38% (32 мандата), на третьем месте избирательный список "Александар Шапич - Победа для Сербии" с 3,83%, который получил 11 мест. Остальные 18 партий и политических движений не смогли преодолеть проходной барьер в 3%. По закону о нацменьшинствах в парламент прошли представители венгерского, македонского, албанского и других меньшинств.

Явка на выборах 21 июня и прошедшем повторном голосовании на 234 избирательных участках 1 июля составила 48,93%.