Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Конгресс США получил уведомление от президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты официально выходят из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом во вторник на своей странице в Twitter написал американской сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси).

"Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел США из состава ВОЗ в разгар пандемии. Сказать, что ответ Трампа на COVID является хаотичным и непоследовательным, - это значит ничего не сказать. Это не защитит ни интересы США, ни жизни американцев - американцы останутся больны, а Америка будет в одиночестве", - говорится в сообщении.

Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. При этом американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.