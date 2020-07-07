МИД Абхазии напомнил о суверенитете в ответ на заявления Прилепина об объединении с РФ

СУХУМ, 7 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Абхазии напомнило о суверенном статусе государства в ответ на заявление лидера российской политической партии "За правду", писателя Захара Прилепина о возможности присоединения исторических российских территорий путем проведения референдума, говорится во вторник в официальном заявлении ведомства.

"Появилась информация о том, что политическая партия "За правду", возглавляемая писателем Захаром Прилепиным, представила предвыборную программу, в которой, в частности, предлагается путем референдума принять решение о присоединении Абхазии и Южной Осетии к Российской Федерации. [Это] побуждает нас публично призвать лидеров партий и общественных движений внимательнее изучать специфику и политический статус государств, в отношении которых официально озвучиваются те или иные намерения. Республика Абхазия с 1993 года является суверенным, независимым государством. Суверенный политический статус Абхазии закреплен в Конституции 1994 года и в принятом в 1999 году по итогам всенародного референдума Акте о государственной независимости", - говорится в сообщении МИД Абхазии.

Уточняется, что между республикой и Россией действуют союзнические отношения после того, как в 2008 году РФ признала независимость Абхазии. Страны в 2008 году подписали договор о сотрудничестве и взаимной помощ, в 2014 году - договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, в соответствии с которым Россия помогает Абхазии в становлении в качестве независимого государства, укреплении международных позиций и социально-экономическом восстановлени.

"Союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие Абхазского государства, в полной мере отражает волю народа - граждан Республики Абхазия. При этом Республика Абхазия с уважением относится к свободному выбору граждан тех или иных государств в пользу вступления в состав другого государства или межгосударственного объединения", - добавили в МИДе.

Во вторник глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на просьбу прокомментировать предложение партии "За правду" внести в основной закон поправку о возможности присоединять территории к РФ заявил ТАСС, что законодательных предложений по данному поводу нет.