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Украина вышла из Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ

Владимир Зеленский также поручил МИД Украины сообщить Исполнительному комитету СНГ о принятом Киевом решении

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Украина вышла из Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран - участниц СНГ (СРПФР). Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского опубликован во вторник.

"Постановляю выйти из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в тексте указа.

Зеленский также поручил МИД Украины сообщить Исполнительному комитету СНГ о принятом Киевом решении.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте СРПФР, 8 июля в Москве должно состояться 15-ое заседание совета.

Соглашение о создании СРПФР было принято 5 декабря 2012 года. Документ подписали главы семи государств: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Украины.

После 2018 года Киев вышел из целого ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. Это, в частности, соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании сети информационно-маркетинговых центров, о межгосударственном обмене экономической информацией.

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