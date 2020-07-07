Служба безопасности Украины сообщила о задержании "куратора руководства ДНР"

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве гражданина, который якобы являлся куратором руководителей Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник сообщила пресс-служба СБУ без указания фамилии задержанного.

"Служба безопасности задержала в Киеве гражданина К., который в течение 2014 - 2020 годов осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей так называемой ДНР по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ РФ)", - говорится в сообщении. При этом утверждается, что задержанный является "внештатным представителем спецслужб РФ".

СБУ отмечает, что задержанным оказался гражданин Украины, ему инкриминируется преступление по статье о создании террористической группы или организации. "В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении (предъявлено обвинение - прим. ТАСС)", - отметили в пресс-службе.

При этом на официальном сайте СБУ обнародованы записи телефонных разговоров задержанного якобы с россиянами, объявленными в розыск по делу о катастрофе в небе над Донбассом малайзийского "Боинга", в этих разговорах упоминаются фамилии высокопоставленных чиновников РФ.

Подтверждения распространенной СБУ информации из других источников не поступало.