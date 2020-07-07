СМИ: теракт в пограничном городе Телль-Абъяд на севере Сирии привел к гибели 10 человек

ТАСС, 7 июля. Заминированный автомобиль был взорван во вторник в пограничном городе Телль-Абъяд, расположенном в созданной Турцией на севере Сирии зоне безопасности. Как сообщила радиостанция "Шам-ФМ", теракт был совершен возле штаба вооруженной группировки "Джебхат аш-Шамия", погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе двое детей. Кареты скорой помощи доставляют раненых в местную больницу, их численность уточняется.

По информации "Шам-ФМ", отряды "Джебхат аш-Шамии" окружили сейчас казармы бригады "Фейлак аль-Маджд" и обвинили ее боевиков в причастности к взрыву. Между двумя враждующими формированиями вспыхнули столкновения с применением гранатометов.

16 февраля в результате похожего теракта в Телль-Абъяде погибли шесть человек. Тогда взрыв прогремел возле здания муниципалитета, в котором находится штаб вооруженной сирийской оппозиции, воюющей на стороне турецких войск.

Телль-Абъяд, расположенный в 110 км к северу от провинциального центра Ракка, был занят протурецкими группировками в октябре 2019 года в ходе военной операции "Источник мира", которую проводила Анкара на севере Сирии. Ранее город находился в руках курдских бойцов, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии". Курды освободили в 2017 году провинцию Ракка от террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как указывает радиостанция, боевики вооруженной оппозиции постоянно борются между собой за сферы влияния, из-за междоусобицы страдает мирное население. В Дамаске возлагают ответственность за анархию и отсутствие безопасности на севере страны на Турцию, которая до сих пор не разоружила бандформирования.