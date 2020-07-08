В ВОЗ подтвердили получение сообщения об официальном выходе США из организации

ТАСС, 8 июля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила получение уведомления о том, что США официально проинформировали ООН о своем выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ВОЗ.

"Мы получили сообщения о том, что США направили официальное уведомление генеральному секретарю ООН о своем выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года", - говорится в заявлении представителя ВОЗ, полученном по электронной почте. "На данном этапе у нас нет никакой дополнительной информации по этому вопросу", - добавил он.

Во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что США сообщили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Дюжаррик отметил, что генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из ВОЗ. Данные условия, по его словам, включают предупреждение о выходе за один год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.