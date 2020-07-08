Sky: Хафтар пообещал изгнать турецкие войска и наемников из Ливии

КАИР, 8 июля. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) не отступит, пока все "турецкие захватчики" и их наемники не будут изгнаны из Ливии. Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia заявил во вторник вечером ее командующий Халифа Хафтар.

"Наша родина находится в опасности, ее настоящему и будущему грозит ненавистный турецкий колониализм, - указал фельдмаршал. - Агрессия Турции угрожает единству Ливии и стабильности в регионе. Она стремится контролировать ресурсы и богатства нашей страны, чтобы справиться со своим экономическим кризисом".

"Мы откликнулись на настоятельные требования международного сообщества пойти на договоренности о политическом урегулировании, однако не позволим использовать этот период для переброски оружия и наемников в Ливию, - предупредил Хафтар. - Мы будем вести борьбу против турецкой агрессии, придерживаться национальных принципов и не отступим, пока турецкие захватчики и их наемники не будут изгнаны". ЛНА, подчеркнул он, продолжит "наращивать свой потенциал" для защиты ливийцев от этого вторжения и террористов.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Более года назад противоборствующие лагеря развязали бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освобождения ее от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. К настоящему моменту при активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее силами ЛНА территорий.