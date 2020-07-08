Reuters: власти США могут обвинить TikTok в нарушении закона о персональных данных детей

ТАСС, 8 июля. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США и министерство юстиции рассматривают возможность предъявления обвинений владельцам китайского приложения TikTok в несоблюдении конфиденциальности данных пользователей младше 14 лет. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters .

По данным его источников, представители ФТК и Минюста провели несколько видеоконференций для обсуждения ситуации с TikTok. Речь идет о предполагаемом нарушении закона, защищающего персональные данные детей младше 14 лет, принятого в 2019 году.

В свою очередь представитель китайской социальной сети заявил Reuters, что TikTok "серьезно относится к безопасности всех пользователей". Он подчеркнул, что в США "пользователям младше 13 лет приложение предоставляется с ограниченными функциями, что позволяет обеспечить дополнительные меры безопасности и защиты конфиденциальных данных, разработанные специально для молодой аудитории".

В понедельник в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти не исключают возможности заблокировать на территории страны работу TikTok и других социальных сетей, созданных в КНР. Помпео также напомнил, что американские власти ранее объявили китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны.