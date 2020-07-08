Власти Китая назвали условие участия в переговорах по вооружениям

ПЕКИН, 8 июля. /ТАСС/. Китай готов присоединиться к переговорам по вооружениям в том случае, если Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении КНР. Об этом в среду в ходе брифинга заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Если Соединенные Штаты готовы сократить свои ядерные арсеналы до китайского уровня, то Китай будет счастлив присоединиться к [переговорному процессу]", - заявил дипломат. "Но в действительности мы понимаем, что это невозможно, это не может произойти", - подчеркнул он.

Он также отметил, что "если США и Россия продлят ДСНВ и на его основе продолжат сокращать свои ядерные арсеналы, то Китай примет участие [в переговорах]", - отметил Фу Цун.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.