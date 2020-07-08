В США заявили, что остаются привержены усилиям по денуклеаризациии Корейского полуострова

СЕУЛ, 8 июля. /ТАСС/. США продолжат усилия, направленные на мирное урегулирование ракетно-ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом заявил в среду в Сеуле первый заместитель госсекретаря и спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн.

По словам Бигэна, которые приводит агентство Yonhap, США по-прежнему "полностью вовлечены" в усилия, направленные на установление прочного мира в регионе. Кроме того, спецпосланник подтвердил приверженность Вашингтона защите Южной Кореи от любых внешних угроз. Днем ранее он прибыл в Республику Корея, где в ходе трехдневного визита обсудит ситуацию вокруг денуклеаризации.

Согласно данным Yonhap, Бигэн провел сегодня переговоры с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, ее заместителем Чо Се Ёном, а также специальным представителем МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. 9 июля эмиссар США встретится с новым начальником управления национальной безопасности администрации президента Со Хуном.

Ожидается, что наряду с вопросами общей ситуации на Корейском полуострове будут затронуты проблемы функционирования южнокорейско-американской рабочей группы, межкорейского сотрудничества, контактов между Сеулом и Вашингтоном. Итоги визита Бигэн подведет на пресс-конференции, после чего отправится в Токио.

30 июня он заявил на телеконференции в Вашингтоне, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына вряд ли состоится до ноябрьских президентских выборов в США. Позднее лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал, что ожидает новой встречи Трампа и Ким Чен Ына до американских выборов. Кан Гён Хва подтвердила, что Сеул и Вашингтон поддерживают контакты по этому вопросу на различных уровнях.