Повстанцы предложили властям Колумбии объявить режим прекращения огня на 90 дней

БОГОТА, 8 июля. /ТАСС/. Представители леворадикальной колумбийской повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) предложили властям страны объявить режим прекращения огня на 90 дней. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте организации.

"Мы предлагаем президенту [Колумбии] Ивану Дуке согласиться на двустороннее прекращение огня на 90 дней", - говорится в тексте. В нем отмечается, что члены АНО, находящиеся в Гаване и ранее участвовавшие в переговорах с колумбийскими властями, готовы проработать все детали соглашения. "Если двустороннее прекращение будет согласовано, то это создаст атмосферу гуманитарной разрядки, благоприятствующей возобновлению мирного диалога между правительством Колумбии и АНО", - подчеркивается в документе.

В свою очередь Дуке заявил, что продолжит борьбу с преступниками. "АНО - это террористическая группировка, которая варварски нападает на страну на протяжении десятилетий. Колумбия требует от них освободить похищенных и прекратить преступные действия", - написал он на своей странице в Twitter.

Колумбийские власти возложили на АНО ответственность за теракт 17 января 2019 года в Боготе, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания Национальной полицейской академии. В результате погиб 21 человек, 68 получили ранения. После этого Дуке отдал приказ об аресте 10 представителей организации, которые вели на Кубе переговоры с администрацией южноамериканской страны в 2018 году.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".