В правительство Японии передан документ с просьбой отменить визит лидера КНР

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга официально получил в среду текст резолюции Совета по внешней политике правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) с просьбой отменить государственный визит в страну председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе беседы с руководством совета генсек кабинета заверил, что правительство серьезно отнесется к этому обращению, передает информационное агентство Кyodo.

В резолюции выражается озабоченность в связи с принятием в КНР закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Авторы документа требуют от японского премьер-министра Синдзо Абэ принять меры к тому, чтобы этот анклав сохранял высокую степень автономии и существовал в соответствии с принципом "одна страна - две системы". В связи с этим Совет по внешней политике ЛДП заявляет, что в сложившейся обстановке вынужден просить об отмене визита Си Цзиньпина в Японию.

Текст резолюции, отмечает Кyodo, был несколько смягчен по сравнению с исходным вариантом. Ее авторы, как сообщается, учли мнение генерального секретаря ЛДП Тосихиро Никаи, который во вторник на пресс-конференции в Токио выразил обеспокоенность по поводу возможного ухудшения отношений с Пекином. Большинство японских министров - члены ЛДП, которую возглавляет Абэ.

Первоначально приезд Си Цзиньпина в Японию ожидался в апреле нынешнего года. Однако 5 мая Токио объявил, что визит отложен из-за вспышки коронавируса и состоится в новые, удобные для сторон сроки. Председатель КНР не посещал Японию с 2008 года. Абэ в прошлом году неоднократно заявлял, что этот визит должен открыть новую эру в отношениях двух государств.