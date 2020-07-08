В результате протестов в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов

БЕЛГРАД, 8 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате ночных беспорядков в Белграде против введения в столице страны комендантского часа в связи с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду в эфире национального телевидения РТС директор столичной полиции Владимир Ребич.

"Полиция смогла взять под контроль беспорядки, которые продолжались несколько часов. Серьезные повреждения получили 43 сотрудника полиции. Есть травмы и среди протестующих, по нашим данным, пострадали 17 демонстрантов. Протестующие пытались ворваться в здание парламента, что недопустимо, полиция здесь для того, чтобы защитить права и жизни граждан Сербии. Задержаны 23 хулигана", - заявил Ребич.

Ребич отметил, что протест был спонтанным, полиция не была готова к такому развитию событий, поэтому пришлось подтягивать силы по мере развития событий. Организаторы акции протеста выявляются, в то время как подстрекателями ко вторжению в парламент, по словам Ребича, стали бывшие депутаты и оппозиционные активисты Даниел Кнежевич и Срджан Ного, которые в течение дня предстанут перед судом. "Полиция долго вела себя сдержанно, силу употребили только после того, как сила была применена в отношении полиции, были использованы химические средства (слезоточивый газ) и конная полиция. Сожжены пять полицейских автомобилей, ранены три лошади, большой ущерб нанесен городу", - рассказал Ребич, отметив, что установление личности причастных к протестам продолжается, все они будут привлечены к ответственности.

Премьер Сербии Ана Брнабич решительно осудила ночные беспорядки у здания парламента в Белграде, заверив граждан, что государство защитит правопорядок. "Самым решительным образом осуждаю вандализм политиков, которые стоят за вторжением в Скупщину (парламент) Сербии в момент, когда государство и система здравоохранения сталкиваются с самым тяжелым ударом коронавируса с начала эпидемии. Так как они не смогли пройти в парламент на выборах, то снова показали свое лицо, собирая политические очки на самом большом кризисе с момента Второй мировой войны. Государство и все его институты защитят правопорядок, как это делается в каждой демократической стране", - заявила премьер.

Сообщается, что к протестам попытались присоединиться и лидеры несистемной оппозиции, однако после перепалок с протестующими они покинули место протеста.

Комендантский час в Белграде

Во вторник президент Сербии Александар Вучич объявил о введении в столице страны комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса с вечера пятницы до утра понедельника. В Белграде, где сложилась самая тяжелая в стране эпидемиологическая обстановка, объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса.

С утра среды в городе запрещены собрания людей группами более пяти человек.

В настоящий момент в Сербии число заболевших составляет 16 719, число летальных исходов возросло до 330, с начала эпидемии в Сербии тестирование прошли 455 604 человека.