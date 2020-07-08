Бразильские журналисты подадут в суд на Болсонару из-за риска заразиться коронавирусом

ТАСС, 8 июля. Бразильская ассоциация прессы собирается подать в суд на президента страны Жаира Болсонару в связи с тем, что он подверг журналистов риску заражения, когда объявил о положительном результате своего теста на коронавирус на пресс-конференции. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении сотрудников СМИ.

Как отметил глава ассоциации Паулу Жерониму де Соуза, президент "нарушил рекомендованный врачами режим изоляции", пригласив на пресс-конференцию журналистов. По его словам, Болсонару "продолжил действовать преступным образом и подвергать опасности жизни других людей, несмотря на то, что он знал о заражении COVID-19".

Сотрудники прессы обвинили главу государства в нарушении двух статей Уголовного кодекса, одна из которых - "распространение инфекционных заболеваний" - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет и денежный штраф. "Недопустимо, чтобы такие действия оставались незамеченными", - отмечается в заявлении.

7 июля вечером на пресс-конференции в своей резиденции в Бразилиа Болсонару проинформировал, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. При этом глава государства был в защитной медицинской маске. Однако присутствовавшие на мероприятии журналисты не соблюдали социальную дистанцию, удерживая микрофоны рядом с президентом.

Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией. Глава государства утверждал, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы. Он неоднократно появлялся на публике без маски и общался со сторонниками, не соблюдая мер предосторожности.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и умерших (на первом месте - США). По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике превысило 1,6 млн, умерли свыше 66,7 тыс. человек.