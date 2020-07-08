В деле о скифском золоте вновь поставлена под сомнение объективность судьи

ГААГА, 8 июля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Объективность одного из судей, занимающихся рассмотрением дела о скифском золоте, вновь поставлена под сомнение. Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.

"В настоящее время дата вынесения решения по делу о скифском золоте не определена, поскольку в отношении одного из судей вновь затребован отвод", - сказала она. "Не определена и дата слушаний для рассмотрения этого вопроса", - добавила Зейлстра. По словам официального представителя, это будет сделано позднее, через 2-3 недели.