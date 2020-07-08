Суд Киева продлил до 10 октября следствие по делу Порошенко

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева продлил до 10 октября следствие в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР) страны. Об этом в среду сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.

"Выполняя заказ на политическое преследование, они ни перед чем не остановились и сегодня в половине первого ночи судья Батрин объявила решение о продолжении следствия до 10 октября", - цитирует адвоката агентство Укринформ.

Срок следствия по делу истекал 10 июля. Сегодня Печерский райсуд продолжит рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко по данному делу. Обвинение просит суд обязать Порошенко сдать паспорта для выезда за границу и не перемещаться по территории Украины без разрешения следователя.

Прокуроры настаивают на том, что в 2018 году Порошенко незаконно издал указ о назначении на должность Семочко без согласования этого решения с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), что предусмотрено украинским законом. По версии следствия, бывший президент нарушил процедуру, чтобы назначить на эту должность своего человека до выборов. Кроме того, он склонил главу СВР Егора Божка к превышению власти и служебных полномочий путем назначения своим заместителем Семочко. В результате действий Порошенко, добавили прокуроры, Семочко получил доступ к документам, содержащим гостайну, а государству был нанесен ущерб в размере 557 тысяч гривен (около $20 тыс.).

Обвинение Порошенко по данному делу было предъявлено 10 июня, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.